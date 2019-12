Guide: Här är Stockholms mest sprakande nyårsfester

De bästa nyårsfesterna 2019 – fira in 2020 med stil! Från 20-talsmaskerad till tv-spel.

Publicerad

Fira tolvslaget på 20-talsmaskerad, nyårsdansa till nördig tv-spelsmusik eller skåla i champagne på anrika Södra Teatern. Allt om Stockholm guidar dig till huvudstadens bästa nyårsfiranden.

ANNONS

ANNONS

New Years Eve Retropolis Masquerade Ball på Nalen (Regeringsgatan 74)

Fräulein Frauke bjuder in till maskeradbal inspirerad av det glada 20-talet och science fiction-klassikern Metropolis. Burlesque- och kabaretshow, livejazz, dj:s, mingel, filmvisning och mycket mera.

New Years Party 2020 på Fotografiska (Stadsgårdshamnen 22)

Fotografiska utlovar en oslagbar natt på museet med utsikt över vattnet, Gamla stan och Djurgården. Dessutom champagne, mingel och dans till tio dj:s som spelar elektroniskt, tech-house, melodisk house och annan dansig musik.

Feliz Año Nuevo på Kristall (Kungsgatan 56)

Ett storslaget avslut på året med latino-fest till 05 på två dansgolv och en takterrass. DJ L’Flow, DJ Roka och DJ Isra spelar allt från salsa och bachata till bailefunk och latin hits.

Tolvslagsfesten på Sthlm Under Stjärnorna (Brunkebergstorg 2-4)

En av stans bästa utsikter utlovas när Sthlm Under Stjärnorna öppnar upp för tre timmars nyårsfirande med dj:s, dans, och champagne.

Nyårsfest på Södra Teatern (Mosebacke torg 1-3)

Anrika Södran lockar med tre våningar fyllda av fest och champagne. Här utlovas även ett sensationellt tolvslagsfirande med fantastisk utsikt samt musik från Gelato Sthlm Sûd, Bangers n´mash och Lång-Kalle & Pontus de Wolfe.

ANNONS

Studio Barnhus Nyårsfest på Under Bron (Hammarby Slussväg 2)

Alltid lika hajpade kollektivet Studio Barnhus fixar nyårsrave på Under Bron med Bella Boo, Alison Swing, Kokodollar (Kornél Kovács b2b Pedrodollar), Off The Meds och många fler.

New Year 2020 på Little T8NG (Hornsgatan 66)

Fest till 05 på gamla Marie Laveau. På ena dansgolvet blir det dans till elektroniska beats med Lada Recordings och ISI-X, Rusky Luma, Bimse Fett samt Karhan. På golv nummer två huserar Indiebyrån Oskadd som bjussar på pop.

Syntax Error – New Year’s Eve Party på H62 (Hornsgatan 62)

Nyårsfest på stans nördigaste nattklubb. Här blir det nedräkning till tolvslaget med tv-spel, internet-memes, enhörningar och brädspel samt dans till chiptunes, disneyteman och annat nördigt.

New Years Eve på Slakthuset (Slakthusgatan 6)

Klubbarna 420 Group, Kameleont och POP går samman för stor nyårsfest på tre dansgolv. Huvudakterna heter Pleasurekraft och François X med lokal support från namn som Vincent Rydell, Damien Eie, Andreas Franzén och Ahmet Yaraman & Bejmar.

Clean New Years Party 2020 på Club Backdoor (Arenavägen 75)

”Årets glammigaste nyårsfest” med show av RuPauls Drag Race-stjärnan Milk Queen. Musikmässigt blir det hits, schlager och ”sjung med-låtar” från Leo B och Pretty Boy, samt svängig house från Daniel Olsson.