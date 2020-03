”Hur har man roligt i en tid när det roliga ställs in?”

Serier

Fleabag En av världens bästa serie är bara tolv 30-minuters-avsnitt lång. Skratt, gråt och massa cringe. Lär dig älska Phoebe Waller-Bridge och den heta prästen, som alla i redan frälsta. Finns bara på Amazon Prime av alla platser. Men serien är värt priset för strömningstjänsten på egen hand.

Love is blind Jag föraktar nästan realityserier, men blev övertalad att ge Netflix nya succéserie en chans. Och ja, det är hemskt underhållande. Jag menar, det går inte sluta kolla på det för att det är så underhållande. I en tid av oro så kan det vara trevligt att bli besatt av ett kärleksexperiment.

Twin Peaks En klassiker som jag hoppas att alla har sett. Men för den som inte har sett David Lynch och Mark Frost mordmysterium: Vad håller du på med? Laura Palmer hittas död i den lilla staden Twin Peaks och sen vänds allt upp och ner. Säsong tre, som kom flera decennier senare, är bland det bästa som visats på tv, enligt mig.

Filmer

Singin in the rain Världens kanske gladaste film. Det finns inga ordentliga oroligheter i musikalklassikern. Filmen är cirka 100 minuter av positiva känslor och energi, som kastas i ansiktet på en. Stäng ute mörkret och kliv in i Gene Kellys positiva värld.

Harry Potter-filmerna Här har vi många timmar av underhållning. Få saker får mig att känna samma glädje och nostalgi som filmerna om den unge trollkarlen. Jag kan slänga in Sagan om Ringen-trilogin och de tre första Star Wars-filmerna i samma kategori.

Böcker

Pesten av Albert Camus Klassikern om den Algeriska staden Oran som isoleras från övriga världen efter att ha drabbats hårt av pesten. Såsom cornaviruset just nu försätter städer och länder i karantän för tankarna till denna roman. Dock! Om du har lätt att skrämma upp dig själv – läs inte boken!

Agota Kristofs triologi Boken jag själv läser i skrivande stund. Förra årets kanske mest hyllade bok är än så länge exakt så bra som alla säger. Två tvillingbröder kommer till sin mormor långt ute på landet. Det är krig. Kriget har inget namn och inte landet heller.