Guide: Krogarna som börjat med hämtmat i coronatider

Danyel Couet på Restaurang Allegrine har börjat erbjuda menyn för avhämtning.

Coronaviruset har fått fler stockholmare att vilja hålla sig hemma om dagarna. Stans restauranger gör vad de kan för att överleva, bland annat har många börjat erbjuda sin meny till take away, som ett alternativ för alla som inte vill äta ute just nu. Vi guidar till några nyheter på hämtmatsscenen.

Vet du fler krogar som har börjat erbjuda hämtmat i coronatider? Tipsa oss, så lägger vi till dem i guiden!

Informationen om takeaway-erbjudanden kommer från restaurangernas hemsidor eller Instagramkonton, stäm av med respektive krog för aktuellt läge och uppdaterade öppettider.

Vasastan/City

Portal Restaurang (Sankt Eriksplan 1)

Hela menyn finns för take away – dessutom har de matkassar för 350 kronor. Ring och beställ.

Restaurang Allegrine (Kammakargatan 22)

Erbjuder à la carte menyn för avhämtning. Ring och beställ.

Sandhäxan (Gästrikegatan 13)

Mackor av alla dess slag finns nu för avhämtning, 20% rabatt på take away.

L’Avventura (Sveavägen 77)

Alla rätter på restaurangens pastameny erbjuds för take way. Ring och beställ eller kom förbi.

Urban Deli (Sveavägen 44)

Erbjuder just nu matvaror för avhämtning – bland annat från sin nya brödbar – och hemleverans.

Nabo (Tegnergatan 34)

Erbjuder take away lunch och kväll. 20% rabatt på à la carte menyn. Ring och beställ på telefon, eller kom förbi, och plocka upp.

Hotel Birger Jarl (Tulegatan 8)

Erbjuder take away med 15% rabatt. Leverans vid överenskommelse.

Mr Voon (Smålandsgatan 26)

Beställ lunch eller middag från menyn, hämta själv eller så budar restaurangen maten till dig. Maila för beställning.

Tranan Karlbergsvägen 14

De klassiska köttbullarna och andra rätterna på menyn finns för avhämtning.

Svartengrens (Tulegatan 24)

Erbjuder sin meny för avhämtning och säljer kött och tillbehör över disk som du kan laga till hemma.

Farang (Tulegatan 7)

Erbjuder en meny för avhämtning och hemleverans. Finns även på Foodora.

Sue Ellen (Tulegatan 17)

Erbjuder lunch/middag för avhämtning (klockan 14.00-18.00). Pensionärer i kvarteret betalar dessutom bara ett självkostnadspris på 45 kronor, för att underlätta för de äldre.

Brisket and Friends (Upplandsgatan 7)

Erbjuder take away med 20% rabatt på menyn.

Yuc Mexican (Norrtullsgatan 15)

Nu finns deras tacos även för take away.

Östermalm

Hantverket (Sturegatan 15)

Erbjuder nu lunch för take away.

Broms (Karlavägen 76)

Färdiga matlådor finns för avhämtning i delikatessen att plocka upp själv, eller för hemleverans. Finns även på Foodora/Wolt.

Restaurang Nationalmuseum (Södra Blasieholmshamnen 2)

Erbjuder lunch för avhämtning (11.00-14.30). Veganskt alternativ finns.

Wärdshuset Ulla Winbladh (Rosendalsvägen 8)

Erbjuder take away från a la carte menyn samt dagens rätter till 25% rabatt. Även barnmenyn finns för avhämtning. Maila, beställ på plats eller ring in din beställning och uppge när du vill hämta.

Miss Voon (Sturegatan 22)

Hela menyn finns för take away, såväl som för utkörning till din dörr.

Eriks bakficka (Fredrikshovsgatan 4)

Lunch- och middagsmeny finns för avhämtning. Ring och beställ på telefon.

Misshumasshu (Smålandsgatan 10)

Hela menyn finns för take away. Ring för att beställa.

Kommendören (Kommendörsgatan 7)

Lunch för avhämtning.

Bar à Vins (Narvavägen 32)

Även den lilla franska vinbaren erbjuder delar av menyn för upphämtning. Ring och beställ.

Daphne’s (Artillerigatan 56)

På tisdagen laddade de upp med lådor och påsar, nu kan du ringa och beställa mat för avhämtning.

Arnold’s (Biblioteksgatan 21)

Erbjuder en helgkasse med godsaker för 395 kronor/person. Maila eller ring för beställning.

Södermalm

Restaurang Växthuset (Hammarby Slussväg 2)

Veganrestaurangen levererar nu mat till dörren, för små som stora sällskap. Minimum beställning 2000 kronor exklusive moms, eventuell leverans tillkommer.

Paradiset (Brännkyrkagatan 62/Hamngatan 18-20)

Erbjuder hem- eller kontorsleverans av matmarknadens varor under en begränsad tid. Maila din beställning till butiken du föredrar: order.nk@paradiset.com eller order.mariatorget@paradiset.com

Mamma o. Jag (Tjärhovsgatan 50)

All mat går att få för take away. Ring eller maila din beställning och hämta när det är klart. Vill du inte gå in? Swisha så överlämnas maten i dörren när du kommer.

Voisine (Erstagatan 21)

Om du har en bokning kan du be om att få sitta avskilt, men de erbjuder nu även sin meny för take away.

Fröjdas (Skeppsmäklargatan 7)

Mat för avhämtning finns från och med i dag (18 mars). De har även startat upp ett take away-abonnemang där du kan beställa mat som du får samma tid varje vecka om du bor innanför tullarna eller i Sickla/Hammarby Sjöstad.

Häktet (Hornsgatan 82)

Kommer enligt ett Instagraminlägg (17 mars) inom kort att erbjuda take away.

Madam (Tjärhovsgatan 5)

Kör nu bibimbap för avhämtning.

Racamaca (Wollmar Yxkyllsgatan 5B)

Även tapasbaren erbjuder take away.

Panda Dumplings Fatburs Brunnsgata 27

Beställ djupfrysta dumplings för take away och tillaga hemma.

Kungsholmen

Kungsholmens vinbar (Fleminggatan 62)

Erbjuder matkassar för take away – med vintips.

Kitchen & Table (Kungsholmsgatan 31)

Erbjuder take away. Ring eller maila för beställning.

Friends Table (Fridhemsgatan 42)

Varma vegetariska rätter för take away.

Eriks Basar (Hantverkargatan 71D)

Både lunch- och middagsmeny finns för avhämtning, vill du inte gå in finns det möjlighet att bli mött utanför med matpåsarna.

Lux Dag för Dag (Primusgatan 116, Lilla Essingen)

Erbjuder hela sin meny för take away – även sin trerätters lunch.

Agnes (Norra Agnegatan 43)

Nu kan du ta med Agnes hem, skriver restaurangen på sin Instagram.

Mäster Anders (Pipersgatan 1)

Även krogklassikern som funnits sedan 1692 har mat för avhämtning. Ring för att beställa.

Foodtrucks

Bun Bun

Slopar utkörningsavgiften för alla innanför tullarna som har svårt att komma hemifrån. Du betalar just nu bara för maten.