13 krogar som trotsade pandemin och öppnade ändå

Krogarna som trotsade pandemin och öppnade ändå.

Publicerad

När coronapandemin blev ett faktum fick många krögare det tufft när gästerna mer eller mindre försvann över en natt. Då verkade det som att tempot med nyöppningar på Stockholms krogscen skulle avta, men trots läget har flera valt att satsa. Vi guidar till 13 krogar som öppnade under första halvan av 2020.

Aira (Biskopsvägen 7, Djurgården)

Tommy Myllymäki hade planerat för öppningen av den nya lyxkrogen Aira i fem år. Restaurangen var först tänkt att öppna 2018, men premiären dröjde ända tills den 20 mars 2020. Då lät stjärnkocken inte coronakrisen stoppa honom.



Sjöfartshuset (Skeppsbron 10, Gamla Stan) Sjöfartshuset brukar vanligtvis husera konferenser och större fester i 1600-talshuset i Gamla Stan. I våras tänkte de om, slopade lokalhyran och förvandlade lokalerna till en coronaanpassad krog där sällskap får njuta av middag eller lunch i avskilda rum.

Leoparden (Tegnergatan 16, City)

Sedan 2000-talet driver syskonen Jakub och Markéta Vávra flera restauranger på Södermalm. Under våren expanderade de sitt krogimperium till en annan del av stan och slog upp dörrarna till Leoparden i City – med rökiga rätter och napolitansk pizza på menyn.

Le Kebab (Upplandsgatan 51, Vasastan)

I slutet av april fick området kring Odenplan en ny krog med finkebab. En av personerna bakom Le Kebab är Philip Örtegren, grundaren av populära Phil’s Burger.

Moyagi (Brunkebergstorg 3, City)

Det här stället är inte någon renodlad restaurang, men förtjänar ändå en plats på listan. Karaokestället som slog upp dörrarna i City i mitten av maj erbjuder nämligen en genomtänkt helhetsupplevelse med mat och dryck.



Claro Streetfood (Skånegatan 87, Södermalm)

Annika Runström och Örjan Johansson driver sedan tidigare hamburgarrestaurangen Krubb. I maj öppnade de även nya Claro Streetfood vid Nytorget, ihop med Mästerkocksvinnaren Sofia Henriksson.

La Olita (Skånegatan 57, Södermalm)

Tacos, churros och tequila. Under våren blev den mexikanska foodtrucken La Olita med fast adress på Skånegatan med take-away och middagsöppet åtminstone året ut.

S.O.L (Strandvägskajen 21, Östermalm)

Sjö & Land på Strandvägskajen fungerar vanligtvis som eventlokal, men när fester och middagar ställdes in under våren tänkte ägarna om och förvandlade pontonen till den gungande restaurang S.O.L. Planen är att hålla öppet under sommarsäsongen, men från och med nästa år är visionen att restaurangslösningen blir permanent.

Sillbaren (Inedalsgatan 15, Kungsholmen)

Moltas och Olle Nordin från Stora Essingen har alltid drömt om att driva en bar. I början av juni gjorde bröderna gjort slag i saken och öppnade krogen Sillbaren på Kungsholmen. Här serveras både klassisk sill och nytänkande varianter ihop med nubbar, öl och drinkar.

Miyakodori (Medborgarplatsen 3, Södermalm)

I mitten på juni öppnade kockduon Max Inazawa Westerlund och John Forsell pop up-krog i Söderhallarna med donburi, japanska bowls med ris och kött eller grönsaker, på menyn.

PS Matsal (Nytorgsgatan 42, Södermalm)

Matstudion PS på Södermalm har tidigare fokuserat på privata sällskap. När de tappade sina bokningarna bestämde de sig för att ta tillfället i akt och addera en restaurang för allmänheten till sin verksamhet – med vinbar, rombar och uteservering.

Debaser Pontonen (Hornstulls strand 4, Södermalm)

Debaser ansökte för första gången om att anlägga en ponton utanför sina lokaler i Hornstull för fem år sedan. I maj i år fick de det efterlängtade tillståndet. Nu är pontonen på plats med en restaurangavdelning för sällskap som vill äta, samt en massa barplatser för gäster som bara vill ta ett glas, en kaffe eller en glass. Sammanlagt finns plats för 170 sittande gäster.

Ön (Karlshällsvägen 14, Södermalm)

Kockduon bakom Adam/Albin och Misshumasshu har i sommar valt att stänga sina krogar och bygga upp en ny på Södermalm. Under fem veckor förvandlar de Carlshälls Gård på Långholmen till sommarkrogen Ön.