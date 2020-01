Kvinnor och rebeller under Franska filmfestivalen

Franska filmfestivalen erbjuder franskspråkig film, men inte bara från Frankrike. Bild från filmen Notre Dame.

Publicerad

Under en vecka i februari så blir det en extra dos av franskspråkig film i Stockholm.

Snart är det dags för 21:a upplagan av Franska filmfestivalen.

ANNONS

ANNONS

Festivalen smygstartar 11 februari med en gratisvisning av filmen Camille. För den som vill gå på gratisbio är det först till kvarn som gäller. Biljetter finns att boka på biograf Zitas hemsida.

– Vi brukar säga att film inte ska vara dyrt. Alla ska ha råd att gå på bio och därför brukar vi ha minst en gratisvisning, säger Maria Razakamboly, festivalchef.

Vad utmärker årets festival?

– Majoriteten av filmerna är regisserade av kvinnor. Det var inte så att vi aktivt valde kvinnor före män, utan vi märkte det blev så när programmet var färdigt. Jag tycker det visar att man idag lättare kan välja film som görs av kvinnor, säger hon.

Årets tema på Franska filmfestivalen är rebeller. Rebellerna är både karaktärer i filmerna och regissörer bakom filmerna. Personer som ställer sig upp mot mot orättvisor och förtryck.

Har du någon personlig favorit i årets program?

– En film jag vill rekommendera är dokumentären De Chaque Instant (Each and Every Moment). Det är en film om unga aspirerande sjuksköterskor. Det är en dokumentär som påminner om situationen i bland annat Sverige.

ANNONS

Franska filmfestivalen pågår 11 till 16 februari på bland annat Bio Rio och Zita. Köp biljetter och se hela schemat på festivalens hemsida.