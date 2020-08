Scalateatern planerar för öppning – om 50-regeln skrotas

Scalateatern fick stänga i mitten av mars som en följd av coronaviruset.

Scalateatern planerar för att öppna igen i höst efter att ha stängt i mars.

Men fortsätter 50-regeln att gälla blir det inte av.

– Det går inte, det är alldeles för dyrt för oss, säger teaterchefen Conrad Nyqvist.

Scalateatern hade fullt på schemat i början av åren och planen var att i höst göra teaterns största show i modern tid genom att återvända till den ”omoderna” underhållningsformen revy. ”Scalarevyn – det glada 20-talet” skulle ha haft premiär 17 september.

I stället fick ägarna skicka in en ansökan om korttidspermittering och stänga teatern i mitten av mars. Sedan coronaviruset bröt ut har det varit tufft för privata teatrar. Till skillnad från exempelvis Dramaten får de inte statliga och kommunala bidrag i samma utsträckning.

I stort behov av biljettintäkter

Scalateatern fick ett kulturstöd i våras på grund av covid-19, men det räckte inte för att hålla öppet. Teatern är i stort behov av pengar som man får in via biljettförsäljning och det räcker inte att bara ta in 50 personer till varje föreställning.

– Det går inte, det är alldeles för dyrt för oss att öppna för så få besökare, säger teaterchefen Conrad Nyqvist.

Planerar för revypremiär i höst

Än så länge är det oklart om 50-regeln blir kvar i höst eller inte. En dialog pågår med kulturminister Amanda Lind (MP) om framtiden. Scalateaterns planerar trots det för att kunna öppna igen i höst.

– Vi börjar receptionerna av vår nya revy nu på måndag. Henrik Dorsin har skrivit manuset, som handlar mycket om corona och pandemi. Vi satsar på att ha premiär för den i höst, men det förutsätter att direktiven ändras, säger Conrad Nyqvist.

Flera privata teatrar har stängt

Han berättar att Scalateatern, som kan ta emot runt 550 personer, skulle kunna öppna om man fick ta in hälften av det.

– Då kanske vi skulle klara det. Men som läget är just nu resonerar vi att det är bättre att ha stängt.

Även Oscarsteatern och Chinateatern håller stängt just nu. Där har premiären av de egenproducerade föreställningarna Rain Man och Saturday Night Fever skjutits fram till januari. De privata teatrarna får precis som Scalateatern inte ihop det ekonomiskt att spela för enbart 50 personer.

Fakta Teatrar som har öppet i höst Dramaten Spelar teatrar i höst inför max 50 personer. Biljetterna kommer tyvärr inte räcka till alla. Kan komma att erbjuda fler biljetter om förutsättningarna för teatrar ändras i höst. Släpper inga fler biljetter i sommar, oavsett om rekommendationer kring 50-regeln eller avstånd förändras. Kungliga Operan Planerar för föreställningar med publik på 50 personer, men det kan ändras om restriktionerna gör det. Hoppas att snart kunna ge föreställningar för 500-publik, men det är inte möjligt just nu. Operan fortsätter med den kostnadsfria digitala plattformen Opera Play som lanserades i mars. Stadsteatern Planerar att öppna den 18 september. Avser att spela teater för 50 personer när vi öppnar. Teatern släpper en ny föreställning till hösten, vilket det är meddelas den 18 augusti. Dessa teatrar får statliga eller kommunala stöd. Visa Dölj