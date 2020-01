De tar nästa generations konst och design till Stockholm

Samtidskonst i alla dess former. Berlinbaserade Benoit Wolfrom och Javier Peres har sin första utställning i Sverige.

Publicerad

Feministiska stolar, afrikanska konstnärer och en fåtölj inspirerad av nattklubben Berghain. Samtidskonst och design från hela världen går att se när utställningen Are You Familiar With Our Concept? öppnar ett stenkast från Kungsan.

Den nya utställningen är ett samarbete mellan svenska CFHILL och två Berlinbaserade gallerier, Peres Projects och Functional Art Gallery. Javier Peres och Benoit Wolfrom är personerna bakom de omtalade konstgallerierna och kuratorerna av Are You Familiar With Our Concept?, som öppnar 17 januari.

Den består av verk av konstnärer och designer från hela världen. Men skillnaden mellan just en konstnär och designer är inte alltid helt lätt att beskriva, menar kuratorerna.

– Jag gör egentligen ingen skillnad på uttrycken konstnär och designer, för mig är det mer eller mindre samma sak, säger Benoit Wolfrom.

Nästa generations konst

Utställningen beskrivs visa upp nästa generations konst. Det innebär en kombination av konst och design. Exempelvis så visas tavlor upp tillsammans med stolar och lampor.

– Vi ser ibland intressanta likheter mellan konstverken, som vi hoppas visa upp när vi presenterar dem tillsammans, säger Javier Peres.

– Design har blivit ett populärt sätt för unga konstnärer att uttrycka sig, säger Benoit Wolfrom.

Största utställningen hittills

En av grundarna till CFHILL, Michael Elmenbeck, förklarar att Are You Familiar With Our Concept? är deras största utställning hittills. Det ställs ut verk av totalt elva konstnärer och fyra designers.

Det blir Javier Peres och Benoit Wolfroms första utställning i Sverige. De flesta konstnärerrna har inte heller ställt ut här tidigare.

– När vi drog igång ville vi tillföra något nytt till Stockholm, säger Michael Elmenbeck.

Are You Familiar With Our Concept? drar igång 17 januari och pågår fram till 20 februari. Den ställs ut på CFHILL på Västra Trädgårdsgatan 9. Det är gratis inträde för alla. Öppettider är tisdag till fredag klockan 12 till 17 och lördagar 12 till 16.