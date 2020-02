Det kan ni göra på alla hjärtans dag – sex heta tips

Vi tipsar hur du på ett romantiskt sätt firar din kärlek under alla hjärtans dag.

Publicerad

Snart är det dags igen för den mest romantiska dagen på året, alla hjärtans dag.

Vi ger tips på hur du kan fira fredag 14 februari med den du håller kär.

Romantisk middag

Vi börjar väldigt konventionellt med alla hjärtans dags mellanmjölk: Middag ute på stan. Det är klassikern som alltid funkar. Gå till er gemensamma favoritrestaurang, beställ in en flaska rött och håll varandras händer under bordet. Tips är dock att boka bord tidigt – det här är trots allt det vanligaste alternativet för dagen i fråga.

Var: Varthelst ni vill äta.

När: När det passar er – och bord finns.

Helkväll på Cirkus

Klubb Fuldans intar Cirkus och bjuder på kärleksmiddag följt av dans. Börja kvällen med en romantisk måltid och låt sedan kvällen övergå i tryckare – eller fuldans. När man bokar bord så får man även önska en favoritlåt som spelas under kvällen. Kärleksdängor och powerballader utlovas i överflöd.

Var: Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45.

När: Går att boka bord från 19.30. Kvällen avslutas 01.00.

Ost med passande dryck

Under den stora dagen så drar Ostfestivalen igång. Avnjut ett stort urval av svenska ostar tillsammans med en passande dryck. Festivalen stänger redan klockan 20 på fredagskvällen, så det här kan fungera som en trevlig början på aftonen. Köp även hem ost så ni kan frossa i det resten av helgen.

Var: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.

När: Öppet klockan 15–20.

Improviserad rom-com

Love them or hate them, få saker säger alla hjärtans dag lika mycket som romantiska komedier. Men istället för att tipsa om vilka som finns på Netflix så hänvisar jag er till en impro-show på Pygméteatern. På förslag från publiken så skapar en grupp improvisatörer tre romantiska komedier. Om ni antingen älskar eller hatar genren så kan föreställningen ‘How to Fall in Love’ vara något för er.

Var: Pygméteatern, Vegagatan 17.

När: Klockan 19. Det blir även två shower under lördagen, kl. 14 och 19.

Romantisk bio-upplevelse

Ytterligare en klassiker. Kliv in i biomörkret, håll hand och kyss varandra genom tredje akten. Kärlek finns i flertalet filmer som går på bio just nu, men våra tillfälliga romantiska tips är guldbaggevinnaren ‘And then we danced’, franska ‘Poträtt av en kvinna i brand’ och den stjärnspäckade ‘Unga kvinnor’.

Var: På en biograf.

När: När det passar.

Drop in-vigsel

Vill du ta dagen till en ny nivå? Gift er! Ett impulsivt giftemål kan eventuellt medföra vissa svårigheter längre fram, men tänk hur oerhört romantiskt och spännande det blir i stunden. Sjöhistoriskas museichef, Hans-Lennart Ohlsson, står redo som vigselförrättare. Även vittnen finns på plats, så ni behöver inte informera någon om detta improviserade äktenskap.

PS. Glöm inte att ni måste göra en hindersprövning hos Skatteverket innan ni gifter er. Åh, va romantiskt att fylla i formulär för att kolla så ni inte är under 18 år, redan gifta med någon annan eller nära släkt med varandra.

Var: Sjöhistoriska, Djurgårdsbrunnsvägen 24.

När: Vigslar sker mellan klockan 10 och 18.